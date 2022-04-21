تكفي لالتهام الأرض بأكملها.. علماء يُحَذّرون من عاصفة شمسية قوية

الذروة ستكون في عام 2024

ووفق العلماء فإن الزيادة الأخيرة في نشاط الشمس هي نتيجة اقترابها من المرحلة الأكثر نشاطًا في دورتها الشمسية التي تبلغ 11 عامًا؛ علمًا بأن ذروتها ستكون في عام 2024، حسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن موقع "لايف ساينس" العلمي.