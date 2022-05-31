تلقى صدمة عمره.. شاهد ما رآه طفل برازيلي في حمام المدرسة

وحسب موقع "ياهو" الإخباري، أخبر "ميخيل" والده الذي كان يتابع نشاطاً رياضياً لطفله في المدرسة، وبسرعة قرر الأب التقاط فيديو للحيوان، ظناً منه أنه ثعلب أو ذئب صغير، لكنه فوجئ بالأسد الجبلي الضخم وهو يزمجر في وجهه.