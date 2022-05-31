تلقى صدمة عمره.. شاهد ما رآه طفل برازيلي في حمام المدرسة

تلقى طفل برازيلي "9 سنوات"، صدمة عمره، عند وصوله إلى حمام المدرسة، ففي مشهد غير اعتيادي فوجئ بأسد جبلي ضخم في انتظاره داخل الحمام.
وحسب صحيفة "اليوم السابع"، تعود تفاصيل الواقعة المرعبة لمدينة نوفاليما البرازيلية في ولاية ميناس جيرايس، عندما قرر الطفل ديفيد ميخيل دخول حمام مدرسته، فأصيب بالصدمة فور رؤية الأسد الذي زمجر في وجهه وركض الطفل سريعاً بعد أن شعر بالذعر.
وحسب موقع "ياهو" الإخباري، أخبر "ميخيل" والده الذي كان يتابع نشاطاً رياضياً لطفله في المدرسة، وبسرعة قرر الأب التقاط فيديو للحيوان، ظناً منه أنه ثعلب أو ذئب صغير، لكنه فوجئ بالأسد الجبلي الضخم وهو يزمجر في وجهه.
وأظهرت لقطات فيديو المشهد المرعب حين تحرّك الأب بالكاميرا نحو باب الحمام، فنهض الأسد وزأر مكشراً عن أنياب غاضبة ومخيفة، وبسرعة ابتعد الأب قبل أن يصعد فوق الجدار ويلتقط صورة للحيوان الذي اختبأ في مكانه.
وقال الطفل في مقابلة تلفزيونية: "حين فوجئت بالأسد، كنت أرتجف مثل ورقة الشجر وكاد قلبي أن يتوقف من الخوف".
وحسب الصحيفة، انتقل رجال الطوارئ إلى المدرسة، وتمت السيطرة على الوضع، حيث قام الطبيب بتخدير الأسد ونقله إلى مكان آمن.
وقال الطبيب: أن التفسير الوحيد الذي وجده لهذه الواقعة هو أن إزالة الغابات تسبّبت في لجوء الحيوانات البرية إلى المناطق الحضرية.