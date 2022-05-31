تهريب سيف ساموراي ياباني عمره 700 عام إلى سويسرا

في نهاية التحقيق، تقاضى مكتب الجمارك الفدرالي ما يقرب من 54 ألف فرنك سويسري (56 ألف دولار) في ضريبة القيمة المضافة، وأصدر في الوقت نفسه لائحة اتهام بحق سائق السيارات على خلفية انتهاك قانون ضريبة القيمة المضافة، وتصل الغرامة لمخالفي هذا القانون إلى 800 ألف فرنك (833 ألف دولار).