"تويتر" تكشف التفاصيل.. الاتفاق مع "ماسك" يتضمن شرطًا جزائيًّا بمليار دولار

كشفت شركة تويتر، الثلاثاء، عن أن الملياردير إيلون ماسك سيتعين عليه أن يدفع لها شرطًا جزائيًّا قدره مليار دولار، إذا ألغى اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعي، مقابل 44 مليار دولار نقدًا.