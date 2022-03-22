ثانٍ بعد أول.. "أحد أكبر اليخوت الروسية" يفر من القبضة الأوروبية

ولم يكن ثمة ما يشير إلى وجود "أبراموفيتش" على متن أي يخت من الاثنين؛ حيث يعد "أبراموفيتش" من بين عدد من الأثرياء الروس الذين تم إدراجهم الأسبوع الماضي على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وتحركت حكومات أوروبية في الأيام القليلة الماضية لمصادرة اليخوت وغيرها من الأصول الفاخرة منهم.