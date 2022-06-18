"ثري" يعرض أكثر من 19 مليون دولار لتناول الغداء مع وارين بافيت

وبشكل كبير تجاوز العرض الفائز في المزاد الذي انتهى ليل الجمعة الرقم القياسي السابق البالغ 4.57 مليون دولار الذي دفعه المستثمر في مجال العملات المشفرة جاستن سان، في مزاد مماثل في عام 2019. ولم يتم بعد الكشف عن هوية الفائز الجديد.