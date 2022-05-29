جائحة جديدة يتوقعها "بيل غيتس".. في أي توقيت حدد موعدها؟!

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال "غيتس": إننا "لم نشهد الأسوأ بعد"، مشيرًا إلى أنه "لا يريد أن يكون "صوتًا متشائمًا، إلا أن احتمال ظهور متغير جديد أكثر ضراوة يزيد كثيرًا عن خمسين في المئة".