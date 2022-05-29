جائحة جديدة يتوقعها "بيل غيتس".. في أي توقيت حدد موعدها؟!

أعرب الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عن توقعاته المستقبلية، مشيرًا إلى أن جائحة جديدة محتملة ستظهر لدى البشرية خلال العقدين المقبلين.
وقال، خلال حديث لصحيفة دياريو الإسبانية: "هناك احتمال بنسبة 50% أن تكون لدينا جائحة أخرى في السنوات العشرين المقبلة"، بحسب "روسيا اليوم".
وكان "غيتس"، قد حذر مؤخراً من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، وأنه "لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر منها أكثر انتشارًا وأكثر فتكًا".
وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال "غيتس": إننا "لم نشهد الأسوأ بعد"، مشيرًا إلى أنه "لا يريد أن يكون "صوتًا متشائمًا، إلا أن احتمال ظهور متغير جديد أكثر ضراوة يزيد كثيرًا عن خمسين في المئة".