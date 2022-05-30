جدري القرود.. الصحة العالمية تعلن أرقاماً جديدة في 23 دولة

وأشارت إلى أن مستوى مخاطر الصحة العامة العالمية معتدل، "مع الأخذ في الاعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالات ومجموعات جدري القردة بشكلٍ متزامن في مناطق جغرافية متباينة على نطاق واسع لمنظمة الصحة العالمية، ودون روابط وبائية معروفة بالبلدان غير الموبوءة في غرب أو وسط إفريقيا".