"جدري القرود" يصل إلى إيطاليا والسويد.. و"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر

وينتشر جدري القرود في وسط وغرب إفريقيا، وفي معظم الأحوال بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة، وهو يعد من الأمراض المتوطنة في الكونغو الديمقراطية، حيث اكتشف لأول مرة بين البشر في عام 1970.