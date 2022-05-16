جدل وفضول.. صورة على المريخ توحي بأنها باب فرعوني أو مدخل لمدائن صالح بالعلا

وفي تقريره عن الصورة، قال الموقع: "إن لم يكن ما يظهر فيها بابًا أو مدخلًا، وهو ليس بابًا أو مدخلًا بالتأكيد؛ لذلك هو كسر نتج عن نوع من الضغط على شكل صخري" أو عن زلزال، كالذي تم تسجيله على الكوكب الأحمر في 4 مايو الجاري، ولا يزال العلماء يعملون لتحديد مركزه تمامًا.