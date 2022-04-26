جرافة وحفرة.. محاولة سرقة آلة صرّاف تنتهي بشكل غريب "فيديو"

وأشار موقع "سي إن بي سي" إلى أن عملية السرقة لم يُكتب لها النجاح حيث عَلِقت الجرافة في حفرة عميقة أثناء محاولتهم الهرب من قوات الشرطة؛ الأمر الذي أجبرهم على الفرار وترك الخزنة في مكانها.