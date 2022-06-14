جنيف.. لجنة طوارئ منظمة الصحة تعقد اجتماعًا بشأن جدري القرود

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، انعقاد لجنة طوارئ المنظمة في ٢٣ يونيو الجاري؛ لتحديد ما إذا كانت فاشية جدري القرود تمثل حالة طوارئ دولية تستدعي القلق، مشيرًا إلى أن العناصر التي تستدعي انعقاد لجنة الطوارئ قد اكتملت؛ حيث نشهد أنماطًا ومسارات غير معتادة لانتقال الفيروس مقارنةً بموجات الانتشار السابقة، مع ارتفاع في عدد الإصابات، وانتشارها جغرافيًّا وتزايد عدد البلدان المبلغة عن إصابات؛ ما يستدعي استجابة منسقة لجدري القرود واتباع نهج شمولي أكثر تنظيمًا.