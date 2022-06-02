حادثتان في مصر وكندا.. لقطات مخيفة تكشف العلاقة الغريبة بينهما

ووقع الحادث الساعة 5:02 مساء يوم 20 مايو الماضي، على جسر هامبر ريفر للسكك الحديدية بتورنتو.

وفي الفيديو الذي التقطته كاميرا مقدمة القطار، ظهر مراهقان وهما يجريان أمام القطار على قضبان السكك الحديدية، ويسابقان بعضهما أمام القطار المتجه نحوهما، وعندما أدركا أن القطار اقترب منهما كثيرًا، تمكن أحدهما من القفز مبتعدًا، بينما حوصر الآخر بسبب سور الجسر، وهنا كاد القطار أن يصرعه، لولا سنتيمترات أبعدته عن موت محقق.