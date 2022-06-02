حادثتان في مصر وكندا.. لقطات مخيفة تكشف العلاقة الغريبة بينهما

كشفت لقطات فيديو صادمة عن حادثتين متشابهتين وقعتا في مصر وكندا، حين وقف شاب في مواجهة قطار في مصر، وتسابق ثلاثة مراهقين مع قطار على أحد الجسور في كندا، معرضين أنفسهم لخطر داهم على السكك الحديدية.
وتحت عنوان "شخص يقابل القطار بصدره.. والسكك الحديدية تتوعد"، قال موقع "مصراوي"، قالت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها الثلاثاء، إنه تم رصد مقطع فيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لقيام أحد الأشخاص بالوقوف على شريط السكة الحديد أثناء مرور القطار على خط "القاهرة- بورسعيد"، شمالي مصر، على سبيل الدعابة واللهو، معرضًا حياته إلى الخطر رغم إطلاق قائد القطار صافرة تحذير له وقيامه بالتهدئة لتفادي حدوث أي تصادم بالشاب.
وأضاف البيان: تناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين تجنب تلك السلوكيات السلبية التي تتسبب في إزهاق الأرواح، وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطارات والالتزام بعدم الاقتراب من شريط السكة الحديد وبقواعد مرور المزلقانات؛ للمحافظة على الأرواح ولعدم التعرض للمساءلة القانونية.
حادث مشابه في كندا
وتحت عنوان "مشهد يحبس الأنفاس" قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، نجا ثلاثة مراهقين من الموت بأعجوبة، بعد مغامرة خطرة بـ"سباق على سكة القطار"، أثناء لعبهم على جسر مدينة تورنتو الكندية.
ووقع الحادث الساعة 5:02 مساء يوم 20 مايو الماضي، على جسر هامبر ريفر للسكك الحديدية بتورنتو.
وفي الفيديو الذي التقطته كاميرا مقدمة القطار، ظهر مراهقان وهما يجريان أمام القطار على قضبان السكك الحديدية، ويسابقان بعضهما أمام القطار المتجه نحوهما، وعندما أدركا أن القطار اقترب منهما كثيرًا، تمكن أحدهما من القفز مبتعدًا، بينما حوصر الآخر بسبب سور الجسر، وهنا كاد القطار أن يصرعه، لولا سنتيمترات أبعدته عن موت محقق.
كما أظهرت الكاميرات مراهقا ثالثا كان يقف في الجانب الآخر من الجسر متشبثًا بالسور وينظر نحو القطار بخوف.
وقالت شركة قطارات ميترولينكس الكندية، في بيان لها: "يُظهر هذا الفيديو مخاطر السير على خطوط السكك الحديدية.. لقد كان أحد الأطفال على مسافة قدم واحدة من إصابة خطيرة أو الموت عندما تعدى على مكان ممنوع السير فيه على جسر بتورنتو".
قال ستيف وير، مدير سلامة النقل في الشركة: "إذا تعرفت على هؤلاء الشباب، من فضلك تواصل معنا، ونحن لن نعاقبهم، لكنهم نود توبيخهم على سلوكهم المتهور".