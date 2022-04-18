حادث للتحذير.. دخل يغسل سيارته بمحطة آلية فخرج جثة هامدة

وما يثير الاستغراب في القصة أنه ما أن علق الرجل في المسرب، حتى انطلق جرس الإنذار، لكن الأمر استمر 30 دقيقة قبل أن يلاحظ زبون آخر في المكان وجود مشكلة ما في المحطة ويتصل بالشرطة.