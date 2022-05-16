حادث مأساوي تحت عجلات القطار.. مصرع أسرة كاملة في جنوب مصر

لَقِيَت أسرة كاملة في محافظة أسوان، جنوبي مصر، مصرعها بطريقة مروعة أسفل عجلات القطار، بعدما تدحرجت بطيخة على قضبان السكك الحديدية وحاول الابن إنقاذها لحظة مرور قطار؛ وبينما حاول الوالدان إنقاذه؛ ماتوا جميعًا أسفل عجلات القطار.
مصرع زوجين وطفل
وحسب صحيفة "الوطن" المصرية، تَلَقّت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، بلاغًا يفيد بمصرع أسرة كاملة مكونة من زوجين وطفل، أسفل عجلات قطار أسوان، أثناء عبورهم السكك الحديدية من مكان غير قانوني.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتَبَيّن مصرع كل من "محمد. ث. م"، 34 سنة، وزوجته "صفاء. ع. إ"، 32 سنة، و"عبدالرحمن. م. ث"، 13 سنة، ويقيمون بمنطقة عزبة النهضة.
الأسرة توفيت بسبب بطيخة
وكشفت التحريات، أن الأسرة توقفت لشراء بطيخة من أحد الباعة بمنطقة السيل في منطقة أسوان، وحملها الطفل الصغير، وأثناء عبورهم شريط السكة الحديد سقطت منه، فتوقف لالتقاطها مرة أخرى، وتصادف قدوم قطار أسوان في نفس التوقيت؛ فهرع الأب والأم لإنقاذ طفليهما، فدهسهم القطار، ليلقوا مصرعهم جميعًا معًا في نفس اللحظة؛ في مشهد مأساوي أسفل عجلات القطار.
وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى انتشال جثث الضحايا الثلاثة من على السكة الحديد، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى أسوان، تحت تصرف الجهات المختصة التي صرّحت بتسليم الجثامين لذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.