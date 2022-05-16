حادث مأساوي تحت عجلات القطار.. مصرع أسرة كاملة في جنوب مصر

الأسرة توفيت بسبب بطيخة

وكشفت التحريات، أن الأسرة توقفت لشراء بطيخة من أحد الباعة بمنطقة السيل في منطقة أسوان، وحملها الطفل الصغير، وأثناء عبورهم شريط السكة الحديد سقطت منه، فتوقف لالتقاطها مرة أخرى، وتصادف قدوم قطار أسوان في نفس التوقيت؛ فهرع الأب والأم لإنقاذ طفليهما، فدهسهم القطار، ليلقوا مصرعهم جميعًا معًا في نفس اللحظة؛ في مشهد مأساوي أسفل عجلات القطار.