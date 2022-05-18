حادث مروع.. شاهد كيف حوّل سائقٌ شاحنتين إلى كرة نيران ضخمة

وفجأة نشاهد شاحنة ضخمة تنحرف عن الحارة الأخيرة، وتتجه بسرعة نحو الشاحنة المتوقفة، ويبدو أن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها تمامًا، حيث اصطدمت بقوة بمؤخرة شاحنة إدارة النقل، وفجأة تحولت الشاحنتان إلى كرة نيران ضخمة، بينما كانتا تندفعان بعيدًا عن الطريق تمامًا، ومعهما تنتشر النيران في المزروعات والأشجار حولهما.