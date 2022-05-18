حادث مروع.. شاهد كيف حوّل سائقٌ شاحنتين إلى كرة نيران ضخمة

كشف فيديو مروع عن اللحظة التي حوّل فيها سائقٌ شاحنتين إلى كرة ضخمة من النيران على أحد الطرق السريعة بولاية أوهايو الأمريكية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح يوم الخميس 12 مايو الجاري على جانب الطريق السريع " أي – 77" خارج مدينة أكرون بولاية أوهايو، والتقطت كاميرات المراقبة على الطريق الحادث المروع.
ويُظهر الفيديو طريقًا مزدحمًا مكونًا من ثلاث حارات، وفي أقصى يمين الطريق كانت تقف شاحنة صغيرة تابعة لإدارة النقل في أوهايو (أو. دي. أو. تي)، في المكان المخصص لوقوف السيارات.
وفجأة نشاهد شاحنة ضخمة تنحرف عن الحارة الأخيرة، وتتجه بسرعة نحو الشاحنة المتوقفة، ويبدو أن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها تمامًا، حيث اصطدمت بقوة بمؤخرة شاحنة إدارة النقل، وفجأة تحولت الشاحنتان إلى كرة نيران ضخمة، بينما كانتا تندفعان بعيدًا عن الطريق تمامًا، ومعهما تنتشر النيران في المزروعات والأشجار حولهما.
ويُظهر الفيديو كيف حاولت المركبات العديدة على الطريق السريع الابتعاد عن مكان الحادث المرعب والنيران.
لكن إحدى السيارات توقفت على مسافة قصيرة من كرة النار، حيث شوهد السائق وهو يخرج من السيارة، وربما كان يقوم بالاتصال على هاتف الطوارئ.
وقالت وزارة النقل بولاية أوهايو في بيان: "أصيب في الحادث موظف إدارة النقل في أوهايو، وتم نقله إلى مستشفى محلي ويعالج حاليًا من إصابات خطيرة، ولكنها لا تهدد حياته، إنه محظوظ للغاية؛ لأنه لا يزال على قيد الحياة".
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد أصيب سائق الشاحنة أيضًا بجروح خطيرة، ولكن حالته مستقرة.
وعند نشر فيديو الحادث، أصيب الكثير من الأشخاص بالفزع، وقالت شيري كتوك على "فيسبوك": "كان حادثًا صادمًا، ندعو لكلا السائقين وعائلاتهما"، وقالت كاندي روس: "أرجو من أي شخص يرى مركبة على جانب الطريق، أن يبطئ سرعته ويبتعد عنها بسيارته".