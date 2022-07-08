حالته حرجة.. أول صورة لرئيس الوزراء الياباني السابق بعد إطلاق النار عليه

وفيما لم تتبين بعدُ دوافع الجريمة، وهوية المنفذ، أفادت وسائل إعلام رسمية في اليابان بأن رجلًا قبض عليه يبلغ من العمر 42 عامًا، هو من أطلق النار على آبي.