حالته حرجة.. أول صورة لرئيس الوزراء الياباني السابق بعد إطلاق النار عليه

نشرت وسائل إعلام يابانية أول صورة لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وهو ملقى على الأرض، بعدما أطلق عليه رجل رصاصتين من بندقية أصابته في الصدر.
وتوضح الصورة الحالة الخطيرة التي يعيشها رئيس الوزراء الياباني السابق الذي تعرض لهجوم الجمعة وشوهِد ينزف خلال حدث في مدينة نارا الغربيّة، وكان فاقدًا للوعي، ويعتقد أن قلبه قد توقف.
وفيما لم تتبين بعدُ دوافع الجريمة، وهوية المنفذ، أفادت وسائل إعلام رسمية في اليابان بأن رجلًا قبض عليه يبلغ من العمر 42 عامًا، هو من أطلق النار على آبي.
ووفق "الفرنسية": أفادت وسائل إعلام يابانيّة بأنّ رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لم تظهر عليه أيّ مؤشّرات حيويّة بعد نقله إلى المستشفى في أعقاب هجوم على ما يبدو خلال حدث انتخابي في منطقة نارا.
ونقلت محطّة "إن إتش كيه" الوطنيّة عن إدارة إطفاء محلية، أنّ رئيس الوزراء السابق آبي يبدو أنّه يعاني من توقّف وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًّا.