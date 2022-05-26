"حان وقت الموت".. تفاصيل الرعب يرويها طفل نجا بحيلة بسيطة من مذبحة تكساس

ووفق "سكاي نيوز عربية"، استمرت لحظات الرعب التي عاشها هؤلاء الأطفال، حتى بعد وصول الشرطة، إذ أوضح التلميذ ما جرى، قائلًا: "عندما جاء رجال الشرطة، قال أحدهم: (اصرخ كلمة "مساعدة" إذا كنت بحاجة للمساعدة)، فصرخت تلميذة في صفي (ساعدوني)، فسمعها المهاجم، ودخل وأطلق عليها الرصاص".