حاولوا منعه من الزوجة الثالثة.. رجل يقتل 10 من عائلته بأفغانستان

أقدم رجل في أفغانستان على قتل عشرة من أفراد عائلته، بينهم زوجتاه وأبناؤه، رميًا بالرصاص، جنوب غرب البلاد.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال مدير إدارة الإعلام والثقافة في إقليم نيمروز، حبيب إلهام، إن الجريمة وقعت أمس الأحد في مدينة زرنج بالقرب من الحدود الأفغانية مع إيران.
وكان من بين الضحايا زوجتا القاتل المشتبه به وأبناؤه الأربعة وأقارب لزوجتيه.
وأشار الأطباء إلى أن إحدى القتيلات كانت حبلى في الشهر السابع.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم شرطة الإقليم، بهرام حق مال، إن القاتل المشتبه به يدعى "وايس"، مشيرًا إلى أن الجريمة وقعت في موقعين مختلفين، وإن المشتبه به فر من موقعي الجريمة مستخدمًا سيارة.
وذكرت الشرطة أن المعلومات الأولية تظهر أن الزوج كان يرغب في الزواج للمرة الثالثة بعد أن وقع في حب فتاة، ولكنه واجه مقاومة من زوجتيه وتعرض لعنف جسدي من جانب أهله.
وأضافت الشرطة أن "وايس" حذر من أنه سيقتل أي شخص يحاول منعه.