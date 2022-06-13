حاولوا منعه من الزوجة الثالثة.. رجل يقتل 10 من عائلته بأفغانستان

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم شرطة الإقليم، بهرام حق مال، إن القاتل المشتبه به يدعى "وايس"، مشيرًا إلى أن الجريمة وقعت في موقعين مختلفين، وإن المشتبه به فر من موقعي الجريمة مستخدمًا سيارة.