"حبة سامة" و"ترامب" و"بايدن".. ما خطة أغنى رجل في العالم لـ"تويتر"؟!

وأشار "رمزي" إلى أن التغريدة الأولى له بعد الاستحواذ كانت تدعم هذه الرؤية؛ حيث أعلن أن "تويتر" ستكون برمجته مفتوحة المصدر للجميع، لزيادة المصداقية والشفافية في كيفية عمل البرمجيات، كما أعلن عن محاربة الحسابات الوهمية والمفبركة والآلية بشدة، وسيعزز الحسابات الحقيقية، وأن هناك فرصًا جبارة يمكن إطلاقها للمستقبل.