حتى تنقص وزنك.. خبير يكشف عن أفضل وقت لتناول العشاء

كشف الطبيب البريطاني الدكتور مايكل موسلي عن أفضل وقت لتناول العشاء إذا كنت تريد الحفاظ على لياقتك، مطالبًا بالتوقف عن تناول الطعام بحلول الساعة 8 مساء، وعدم تناول أي شيء يحتوي على سعرات حرارية بعد ذلك.