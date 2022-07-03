حتى لا يخدعوك.. حقيقة سقوط طائرة إندونيسية في مطار إيراني

وحذرت "فرانس برس"، أنه تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي العديد من مثل هذه الفيديوهات لإيهام الناس بأن هناك أحداثًا غير متوقعة لا تتحدث عنها وسائل الإعلام، بهدف جلب المشاركات والمتابعات على تلك الحسابات المشبوهة.