حتى لا يخدعوك.. حقيقة سقوط طائرة إندونيسية في مطار إيراني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يصوّر لحظة سقوط طائرة إندونيسيّة في مطار مدينة مشهد بإيران.
وحسب موقع قناة "الحرة"، يصور الفيديو طائرة وهي تتمايل في الجو على مسافة قريبة من البرّ وترتطم بالأرض، ثم يخرج أشخاص عبر باب الطوارئ.
وعلّق مشاركو الفيديو بالقول: "سقوط طائرة إندونيسية في مطار مشهد في إيران.. ونجاة ركابها بأعجوبة".
ويؤكد فريق التوثيق بوكالة "فرانس برس"، أن الفيديو ليس له علاقة بما قيل، إذ إنه مركب من جزئين، حيث أراد معدوه مغالطة المتابعين.
الجزء الأول من الفيديو لا يعدو محاكاة رقميّة لتمايل طائرة في الأجواء باستخدام برنامج المحاكاة " X plane 11"، سبق وأن نشر عبر قناة على يوتيوب في مايو 2020.
أما الجزء الثاني فيظهر هبوطاً اضطرارياً في مطار أصفهان في إيران في يناير 2022 لطائرة بوينغ 737-400، كانت قادمة من مشهد وتابعة لشركة طيران إيرانيّة.
ونشر موقع "الحرة" فيديوهات الجزء الأول والجزء الثاني، لكشف زيف الفيديو المفبرك.
وحذرت "فرانس برس"، أنه تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي العديد من مثل هذه الفيديوهات لإيهام الناس بأن هناك أحداثًا غير متوقعة لا تتحدث عنها وسائل الإعلام، بهدف جلب المشاركات والمتابعات على تلك الحسابات المشبوهة.