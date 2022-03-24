حدث بالفعل.. يحقق "حلم الشهادة الثانوية" بعدما بلغ 101 عام

وبحسب وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، أعرَبَ "كوبر" عن أسفه لعدم تخرجه من الثانوية، خلال زيارة قام بها سنة 2018 إلى حرم مدرسته السابقة؛ وهو ما جعل أفرادًا من عائلته يتواصلون مع مدارس المقاطعة.