حدث في شيكاغو.. طفل في الثالثة يقتل أمه بمسدس أبيه

ووقعت هذه المأساة الشائعة في الولايات المتحدة، في مرآب أحد المتاجر في دولتون بضواحي شيكاغو، حيث كان الطفل يجلس في كرسيه المثبت على المقعد الخلفي داخل السيارة، بينما كان والداه يجلسان في المقعدين الأماميين.