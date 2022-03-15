حربٌ إعلامية تستعر.. حقيقة فيديو "اعتقال زيلينسكي" وعلاقة "إل تشابو" به

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعدادٌ كبيرة من مقاطع الفيديو التي تعكس جوانب حربية وإنسانية لهذه الأزمة؛ لكن تضمنت الكثير من الفيديوهات والمنشورات معلومات مضللة أو خاطئة، الغرض منها إظهار الوجه السيئ للخصم، وتصويره على أنه لا يكترث بحياة المدنيين أو يرتكب جرائم حرب؛ من أجل توجيه الرأي العام لصالح أحد الطرفين.