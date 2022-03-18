حرب الشتاء و"الكوكتيل".. لمن تعود قنابل المولوتوف؟ سخرية منذ 83 عاماً!

وعُرف اسم "مولوتوف" أيضا من معاهدة "مولوتوف-ربنتروب" المبرمة بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا إبان الحكم النازي عام 1939، ونصّت المعاهدة على عدم اعتداء أيّ من طرفيها على الآخر، كما تضمّنت بندًا سريًا لم يُكشف عنه إلا بعد هزيمة النازيين عام 1945.