حرس السواحل الياباني يبحث عن سفينة اختفت من على أجهزة الرادار

ينفذ حرس السواحل الياباني، اليوم (السبت)، عمليات بحث قبالة جزيرة هوكايدو شمال البلاد، بعد رصد اختفاء سفينة من على أجهزة الردار تُقل 26 شخصاً، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "إن إتش كيه"، اليوم (السبت).
وأوضحت "إن إتش كيه"، أن السلطات فقدت الاتصال بالسفينة بعد تلقيها بلاغاً من الطاقم عن بدء تدفق المياه إلى هيكل السفينة بعد ظهر اليوم، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن 24 راكباً بينهم طفلان على متن السفينة، التي يشغلها طاقم مكون من فردين.
وبينت أن السفينة كانت في منطقة شبه جزيرة شيريتوكو عند الطرف الشمالي لأقصى جزر شمال اليابان، ويعتقد أنها شوهدت قرب شلالات كاشينو.