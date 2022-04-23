حرس السواحل الياباني يبحث عن سفينة اختفت من على أجهزة الرادار

ينفذ حرس السواحل الياباني، اليوم (السبت)، عمليات بحث قبالة جزيرة هوكايدو شمال البلاد، بعد رصد اختفاء سفينة من على أجهزة الردار تُقل 26 شخصاً، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "إن إتش كيه"، اليوم (السبت).