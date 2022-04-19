حريق الـ4 ساعات.. مقتل لبنانيين في اشتعال معمل بحي سكني شمال بيروت

قُتل شخصان اليوم (الثلاثاء)؛ جراء حريق داخل معمل في حي سكني مكتظ شمال بيروت، ولم تتضح أسباب الحريق بعد.
وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني جورج بو موسى، بأنه جرى سحب جثتين من المعمل، وأن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق بعد ساعات من اندلاعه، وفقاً لـ"فرانس 24".
من ناحيتها، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إلى نقل جريحين إلى المستشفى.
من جانبهم، ذكر السكان أن الحريق اندلع قرابة التاسعة صباحاً، وتطلب إخماده نحو 4 ساعات، بينما غطّت سحب الدخان الأسود المنطقة ومحيطها في ضواحي بيروت الشمالية.
ويقع المعمل المتخصص في صناعة المغاطس، والمؤلف من طبقات عدّة في حي الزعيترية الشعبي في منطقة الفنار بقضاء المتن.