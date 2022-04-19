حريق الـ4 ساعات.. مقتل لبنانيين في اشتعال معمل بحي سكني شمال بيروت

من جانبهم، ذكر السكان أن الحريق اندلع قرابة التاسعة صباحاً، وتطلب إخماده نحو 4 ساعات، بينما غطّت سحب الدخان الأسود المنطقة ومحيطها في ضواحي بيروت الشمالية.