حريق ضخم بمحطة حافلات مركزية بإسرائيل واشتعال 18 حافلة

نشب حريق ضخم في محطة حافلات إسرائيلية مركزية بالأراضي المحتلة، أمس الجمعة، ما أسفر عن احتراق 18 حافلة.
ونقلت "سبوتنيك" عن موقع "24.ae" عن هيئة البث الإسرائيلية قولها إن الحريق شب مساء الجمعة في محطة الحافلات المركزية في مدينة صفد بالجليل الأعلى وأتى على 18 حافلة.
من جانبها، باشرت الشرطة تحقيقاتها حول الحادث، مشيرة إلى أن 8 حافلات أخرى تابعة لشركة نقل من كريات شمونا احترقت الأسبوع الماضي في ظروف لم تتضح بعد، وتبحث الشرطة فيما إن كانت تلك الأحداث متعلقة بمحاولة لابتزاز إتاوة من أصحاب الشركة.
وأضافت هيئة البث أنه في أعقاب اشتعال الـ 18 حافلة في محطة مدينة صفد، هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث ونجحت في إخماد الحريق دون إصابات.