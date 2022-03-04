حصد آلاف التفاعلات.. حقيقة فيديو "انفجار أكبر محطة نووية بأوكرانيا"

بعد ساعات على عمليات القصف الروسيّة التي أصابت المحطّة النوويّة في زابوريجيا الأوكرانيّة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنّه لحريق ضخم اندلع في هذه المحطّة. إلا أنّ الادعاء خطأ، حسب وكالة "فرانس برس".