حصيلة الاجتياح المدمر.. "رقم مفزع" للفارّين من أوكرانيا

وأوضحت مفوضية اللاجئين، الأحد -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن 3389044 أوكرانيًّا غادروا البلاد منذ بدء الاجتياح الروسي في 24 فبراير، وأن 60352 آخرين هاجروا؛ مشيرة إلى أن حوالى 90% من الأشخاص الذين فروا هم نساء وأطفال، لأن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، يمكن أن يستدعوا للخدمة العسكرية ولا يمكنهم الرحيل.