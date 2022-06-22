حقق مليونَيْ مشاهدة.. فيديو مواجهة غريبة بين مسنّ وتمساح والنهاية أغرب

وهنا يهبط المسن الأسترالي كاي هانسن، صاحب الفندق، ممسكًا بمقلاة للطعام في يده، ثم يصرخ مطالبًا التمساح بالتراجع وإخلاء المكان للزوار، لكن التمساح يهاجم "هانسن" ويفتح فكّيه عن آخرهما، وهنا يرفع "هانسن" مقلاة الطعام ويضرب بها أنف التمساح مرتين بقوة، فيتراجع الوحش هاربًا نحو المياه بين النباتات الكثيفة.