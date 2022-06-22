حقق مليونَيْ مشاهدة.. فيديو مواجهة غريبة بين مسنّ وتمساح والنهاية أغرب

حقق هذا الفيديو الغريب والمخيف من أستراليا 2 مليون مشاهدة، وأكثر من 7 آلاف إعجاب، حين وقف مسن أسترالي وفي يده مقلاة طعام، في مواجهة تمساح ضخم وقد فتح فمه مستعدًّا للهجوم.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث يوم الثلاثاء 17 يونيو في فندق لإقامة السياح الأجانب بجزيرة جوت في الإقليم الشمالي بأستراليا.
ويظهر في الفيديو تمساح ضخم يبلغ طوله 2.5 متر، راقد في حديقة الفندق، بينما يخشى مجموعة من السياح هبوط السلم المؤدي إلى الحديقة.
وهنا يهبط المسن الأسترالي كاي هانسن، صاحب الفندق، ممسكًا بمقلاة للطعام في يده، ثم يصرخ مطالبًا التمساح بالتراجع وإخلاء المكان للزوار، لكن التمساح يهاجم "هانسن" ويفتح فكّيه عن آخرهما، وهنا يرفع "هانسن" مقلاة الطعام ويضرب بها أنف التمساح مرتين بقوة، فيتراجع الوحش هاربًا نحو المياه بين النباتات الكثيفة.
وحسب صفحة "ستوريفل" على موقع "يوتيوب": فإن السائحة شين تشامبرز هي التي التقطت هذا الفيديو، والذي أظهر لحظة التوتر بين مالك الفندق كاي هانسن وتمساحه الأليف، المسمى "كيسي".
وقالت "تشامبرز": "كنا في طريقنا لمغادرة الجزيرة بمروحية، لكن التمساح كان يغلق الطريق، وكان هانسن صاحب الفندق قلقًا بشأن سلامتنا؛ لذا أمسك بالمقلاة وضرب التمساح مرتين لإبعاده، وبعدها اندفع الحيوان عائدًا إلى الماء.