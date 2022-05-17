حقيقة أم خدعة؟.. شاهد ما حدث في برنامج بريطاني وأصاب الجميع بالرعب

وحسب الفيديو المرعب الذي بثّته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تمت تغطية عينَي المتسابق ستيف رولينغز وهو يلعب بشعلات النار، التي أمسكت في رأسه، قبل أن يسرع أحد أفراد الطاقم بإطفائها من رأسه، لكن في تلك اللحظة حدث ما لم يتوقعه أحد.