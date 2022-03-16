حكم هو الأول بمصر.. وأغرب حيلة من امرأة لمعاقبة طليقها

وقال الزوج أمام قاضي المحكمة: إن "زوجته منعته من رؤية صغيرته رغم أن المحكمة أصدرت حكمًا لصالح الزوج لرؤيتها، لكن الزوجة منعته من ملامسة صغيرته والجلوس معها أثناء تنفيذ حكم الرؤية، وقامت بتحطيم جميع الهدايا الخاصة بالصغيرة، ولم تكتف بهذا، بل خدعت القضاء بحيلة غريبة؛ حيث قامت بتغطية وجه الصغيرة بقناع لكي لا يتعرف عليها والدها ولا يستطيع رؤيتها دون رحمة بالصغيرة والأب؛ وذلك بمشاركة جدة الطفلة لوالدتها".