"حماية المستهلك" تعيد 19 ألف ريال لمواطن عماني في مسقط

وبعد بحث الشكوى وجمع الطرفين تم عقد تسوية ودية تضمنت الاتفاق على أن يتم إرجاع (18600) ريال عماني للشاكي وهو قيمة السلعة المعيبة، وذلك استناداً للمادة (16) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن:" للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكـون الـعيب ناتجاً عـن سـوء استعمال المستهلك للسلعة".