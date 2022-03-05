حين يرتبط عمرك بـ"سر الـ10 آلاف".. ما الذي يمكنك فعله إذن؟!

وهذا يعني أن عمليات الأيض لدينا، ولياقة القلب والأوعية الدموية، والتأثير على عظامنا وعضلاتنا، وحتى صحتنا العقلية؛ كلها مضبوطة لتقدير نزهة جيدة؛ حيث إن الضغط على أي نوع من التنزه في جدولنا المزدحم سيخدمنا جيدًا من خلال مساعدتنا على عيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة، وقول هذا أسهل من فعله لأولئك الذين يعانون من ضغوط بسبب الوقت، أو الذين يفتقرون إلى الحافز، ولهذا السبب ابتكرت شركات التكنولوجيا أجهزة صغيرة تساعدنا على تتبع عدد الخطوات التي نتخذها كل يوم.