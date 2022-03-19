خطأ قاتل ونهاية مرعبة.. شاهد أسوأ وأغرب انفجار لسيارة بمحطة وقود

وفي مقطع الفيديو المروّع، كان سائق السيارة في محطة الوقود يزوّد سيارته الفولكس واجن سيدان، بالغاز الطبيعي وبجانبه أحد العمال في المحطة، وفجأة انفجرت السيارة دون أيّ سابق إنذار.