خطيب المسجد الحرام: جائزة الملك القرآنية من الجهود الجبارة والأسباب التي تحفز الشباب إلى حفظ كتاب الله

أردف فضيلته يقول: إن من أعظم ما يعتزّ به المسلمون في ماضيهم وفي حاضرهم وفي مستقبلهم، وأحق ما ينبغي أن يقيموا عليه منهج حياتهم هو كتاب الله تعالى، وأن السبل لحيازة الشرف بخدمة كتاب الله، مفتوحة ممهدة تهتف بمن يريد أن يسلكها بقلب مفعم بالصدق والإخلاص ورجاء المثوبة، وطلب المزيد من خيري الدنيا والآخرة، وقد تكفّل الله عز وجل بحفظ هذا القرآن العظيم: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}، ويسرّ على عباده حفظه في الصدور وفي القلوب وفي السطور والحمد لله رب العالمين، ومنذ أن تأسست المملكة العربية السعودية على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه البررة -رحمهم الله- بفيض رحمته وأسكنهم عريض جناته، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- كان من عظيم عملهم الاعتناء والاهتمام بكتاب الله تعالى حفظاً وتلاوةً وتدبراً وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد تعدّدت سبل العناية بالقرآن الكريم، منها تنظيم الجوائز والمسابقات، كجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات والتي بدأت دورتها الثالثة والعشرين لهذا العام بتنظيم موفق من وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، وهذه الجهود الجبارة من الأسباب التي تحفز الشباب إلى حفظ كتاب الله تعالى في عصر ضعفت فيه الههم وكثرت فيه الصوارف.