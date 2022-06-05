خلل فني أثناء جولة تدريبية.. مقتل طياريْن أردنييْن بحادث طائرة

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية" أن الحادث أسفر عن مقتل كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.