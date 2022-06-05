خلل فني أثناء جولة تدريبية.. مقتل طياريْن أردنييْن بحادث طائرة

تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROB)، لخلل فني أثناء جولة تدريبية؛ مما أدى إلى سقوطها ومقتل طياريْها.
وأعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الأحد، أن الخلل الفني تَسبب في سقوط الطائرة في إحدى المناطق الزراعية بمنطقة الرمثا بمحافظة إربد.
وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية" أن الحادث أسفر عن مقتل كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.
ونعتْ القيادة العامة للقوات المسلحة بالأردن، الطياريْن، داعية الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهلهما وذويهما ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.