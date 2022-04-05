خميس مشيط.. طفل "الديتوكس" يعاني ثقبًا وانكماشًا شديدًا بالمعدة ويحتاج إلى النقل لمستشفى متخصص

وقال إنه تم عمل عملية لـ"جسار" في مستشفى خميس مشيط بالمنظار، ووجدوا انكماشًا شديدًا في المعدة وثقبًا بعد تناوله مادة الديتوكس، وأوضح الطبيب المشرف على حالته أن الطفل يحتاج إلى مستشفى متخصص لعلاجه، مفيدًا بأنهم أرسلوا تقريرًا لأحد المستشفيات المتخصصة في الرياض، وحتى الآن لم يأت الرد.