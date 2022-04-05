خميس مشيط.. طفل "الديتوكس" يعاني ثقبًا وانكماشًا شديدًا بالمعدة ويحتاج إلى النقل لمستشفى متخصص

كشف عم الطفل جسار محـمد الغامدي، والبالغ من العمر عامين ونصف العام، أن الطفل "جسار" يعاني انكماشًا في المعدة وثقبًا بعد تعرضه لحروق بالجهاز الهضمي بعد تناوله مادة "الديتوكس"المخصصة لتنظيف السيراميك والبلاط، بعد أن غافل ذويه وتناولها، وأن يحتاج إلى مستشفى متخصص بشكل عاجل لعلاجه.
وقال إنه تم عمل عملية لـ"جسار" في مستشفى خميس مشيط بالمنظار، ووجدوا انكماشًا شديدًا في المعدة وثقبًا بعد تناوله مادة الديتوكس، وأوضح الطبيب المشرف على حالته أن الطفل يحتاج إلى مستشفى متخصص لعلاجه، مفيدًا بأنهم أرسلوا تقريرًا لأحد المستشفيات المتخصصة في الرياض، وحتى الآن لم يأت الرد.
وناشد عم الطفل بقبول ابن أخيه في أحد المستشفيات المتخصصة بشكل عاجل نظرًا لوضعه الصحي السيئ وحاجته إلى تدخل من مستشفى متخصص أو مراكز متقدمة في هذا الشأن.