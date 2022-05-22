خوفًا من بوادر جائحة.. الإمارات: جاهزون للتعامل مع "جدري القرود"

على خلفية ما بدأ يتسرب حول قلق شعوب العالم من جائحة محتملة؛ أكدت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الأحد، جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع "جدري القردة" من خلال الاستعداد الاستباقي للرصد والتقصي المبكر للحالات، بعد ظهور عدة تقارير حول اكتشاف حالات في عدد من دول العالم.