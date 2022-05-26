داخل مطار عراقي.. "فضيحة أمنية" بطلها طفل عمره 10 سنوات

ويُعد مطار النجف ثاني أكبر المطارات في العراق؛ فهو يستقبل كل عام مئات الآلاف من الزوار، وفي عام 2019 -أي قبل الجائحة- استقبل هذا المطار 2.5 مليون مسافر؛ وفق إحصاءات رسمية.