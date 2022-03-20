دبابات روسيا تواجه قطارًا أوكرانيًا.. شاهد ما فعله سائق القطار

فوجئ سائق قطار في أوكرانيا بمشهد لم يتوقعه، كانت دبابات روسية تعبر السكك الحديدية أمام القطار القادم، ويبدو قادة الدبابات غير عابئين بالقطار ولا بسلامته، وفي النهاية اضطر السائق للتصرف حتى لا تحدث كارثة.