دبابات روسيا تواجه قطارًا أوكرانيًا.. شاهد ما فعله سائق القطار

فوجئ سائق قطار في أوكرانيا بمشهد لم يتوقعه، كانت دبابات روسية تعبر السكك الحديدية أمام القطار القادم، ويبدو قادة الدبابات غير عابئين بالقطار ولا بسلامته، وفي النهاية اضطر السائق للتصرف حتى لا تحدث كارثة.
وحسب فيديو تم بثه على موقع "يوتيوب": وقع الحادث في مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.
ويظهر الفيديو كيف ظل سائق القطار يطلق صافرات الإنذار، دون جدوى؛ حيث استمرت الدبابات في عبور السكك الحديدية دون انتظار للقطار.
وعندما اقترب القطار من مكان عبور الدبابات، اضطر السائق إلى استخدام فرملة "مكابح" الطوارئ والتوقف؛ حتى لا يصطدم بالدبابات العابرة.