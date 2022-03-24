"دبوس الأفعى الشهير".. "أولبرايت": ارتديته بسبب صدام حسين

وبعد هذه الواقعة تبنت أولبرايت ارتداء الدبابيس لتوجيه رسائل دبلوماسية لأي سياسي حول العالم، وعبرت هذه الدبابيس عن مسارات المحادثات.

دبلوماسية الدبابيس

كان المراسلون يسألونني: لماذا أرتدي دبوس الأفعى؟ وكنت أقول: لأن صدام حسين شبهني بـ"أفعى لا مثيل لها"، وعندها قلت لنفسي: هذا أمر ممتع. فخرجت واشتريت الكثير من المجوهرات والدبابيس الخاصة التي كانت تصور ما سأفعله في أي يوم؛ ففي الأيام الجيدة كنت أرتدي دبابيس الورود والفراشات والبالونات، وفي الأيام العصيبة أرتدي دبابيس حيوانات مفترسة وعناكب.

عرفات.. "دبوس النحلة"

أحد أشهر دبابيس أولبرايت كان "دبوس النحلة"، الذي ارتدته أثناء لقاء مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وقالت أولبرايت لاحقًا: إن النحلة تلدغ، وإنها كانت بحاجة لإرسال رسالة حادة إلى عرفات، ثم رئيسًا للوزراء. أصبح القائم بأعمال الرئيس في 31 ديسمبر 1999، عندما استقال يلتسن.

القردة التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم

وفي عام 2000 التقت "أولبرايت" برئيس الوزراء الروسي، والقائم بأعمال الرئيس آنذاك فلاديمير بوتين، وفي ذلك اللقاء ارتدت دبوس القردة التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم؛ لأن روسيا لم تكن تعلن ما يحدث حينها في النزاع في أراضي الشيشان.

رحلة أولبرايت

رحلت "أولبرايت" عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد نزاع مع مرض السرطان. "أولبرايت" هي أول امرأة تشغل منصب وزيرة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ولدت أولبرايت لوالدين مهاجرين من التشيك، بعد أن فرا من النازيين، وصلت إلى أمريكا طفلةً في عام 1948، وحصلت على الجنسية الأمريكية عام 1957، وعملت في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس جيمي كارتر، وعينها الرئيس بيل كلينتون عام 1993 سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة. في عام 1997 شغلت أولبرايت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية، اشتهرت بجهودها لإيقاف التطهير العرقي في كوسوفو، وفي عام 2012 قدم لها الرئيس أوباما ميدالية الحرية.