دخان السجائر الإلكترونية يحتوي على مواد سامة ومسرطنة تزيد من سرطان الرئة

أعلن المكتب الإعلامي لجمعية القلب الأمريكية، أن دخان السجائر الإلكترونية يحتوي على مواد سامة ومسرطنة ومواد ضارة أخرى تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.
ويشير المكتب، إلى أن أطباء القلب اكتشفوا أن استبدال جزء من سجائر التبغ التقليدية بالسجائر الإلكترونية لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين المدخنين.
ويقول أندريو ستوكس، أستاذ مشارك في جامعة بوسطن: "يحاول العديد من المدخنين التحول كليًا أو جزئيًا إلى السجائر الإلكترونية لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المصاحبة. ولكن دراستنا أظهرت أن الاستخدام المتزامن لكلا المنتجين لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".