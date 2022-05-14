دخان السجائر الإلكترونية يحتوي على مواد سامة ومسرطنة تزيد من سرطان الرئة

ويقول أندريو ستوكس، أستاذ مشارك في جامعة بوسطن: "يحاول العديد من المدخنين التحول كليًا أو جزئيًا إلى السجائر الإلكترونية لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المصاحبة. ولكن دراستنا أظهرت أن الاستخدام المتزامن لكلا المنتجين لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".