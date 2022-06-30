دراسة: النساء الأكثر تفاؤلًا من المرجح أن يعشن حتى سن 90 وما فوق

وتنص الجمعية الأمريكية لعلم النفس أيضًا، على أن الإجهاد يؤثر على جميع أنظمة الجسم؛ إذ من الممكن أن يؤدي إلى توتر عضلي مزمن يقود إلى الصداع النصفي، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.