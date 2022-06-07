دراسة تكشف عن أدوية جينية تُطيل عمر المصابات بسرطان الثدي

ووجدت الدراسة أيضاً أن المريضات يمكن أن يتوقّعن البقاء على قيد الحياة ضعف المدة تقريباً، بعد حصولهن على العلاج الهرموني، مقارنة بمريضات حصلن على العلاج القياسي (المتعارف عليه سابقا).