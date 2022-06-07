دراسة تكشف عن أدوية جينية تُطيل عمر المصابات بسرطان الثدي

اعتمدت الدراسة التي قادها فريق علمي في ويلز على دواء جديد مصحوب بعلاج هرموني، تم اختباره على نساء تعاني خللاً وراثياً في نوع السرطان المصابات به.
ووجدت الدراسة أيضاً أن المريضات يمكن أن يتوقّعن البقاء على قيد الحياة ضعف المدة تقريباً، بعد حصولهن على العلاج الهرموني، مقارنة بمريضات حصلن على العلاج القياسي (المتعارف عليه سابقا).
وقال البروفيسور روب جونز، المشرف المشارك في الدراسة، إن العلاج يمكن أن يمنح الناس مزيداً من الوقت للحياة مع مَن يحبون.
وكُشف عن هذه النتائج في أكبر مؤتمر للسرطان في العالم، أُقيم في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ونُشرت النتائج في مجلة لانسيت أونكولوجي.