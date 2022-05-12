دراسة حديثة: هذه الأطعمة تسبب التهاب المفاصل

ووفقًا للباحثين، يجب استبعاد المواد الغذائية التالية من النظام الغذائي في حال الإصابة بالتهاب المفاصل: الحليب ومنتجات الألبان الدسمة، اللحوم الغنية بالدهون، الحلويات بما فيها العسل، المكسرات، التوابل، المعلبات، الباذنجان، البطاطس، الطماطم، الحمضيات، الملح.