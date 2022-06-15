دراسة: دماغ المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الخليج حصلت فيه تغيرات

ويرتبط هذا المرض بمجموعة واسعة من الأعراض الحادة والمزمنة؛ بما فيها: (التعب، وآلام العضلات، ومشكلات إدراكية، والأرق، والطفح الجلدي، والإسهال). ويعاني من أعراض هذه المتلازمة ما يقرب من 250.000 من أصل 697.000 من قدامى المحاربين الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب في عام 1991، ولم يحدد العلماء السبب الرئيسي لهذا المرض إلى الآن؛ مما يمنع علاجه بصورة تامة وفعالة.