دراسةٌ طبية تُوَضح تأثير الأجهزة الذكية على الصحة النفسية وسعادة الأطفال

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جنوب أستراليا: إن الأطفال الذين يمارسون الرياضة، أو يأخذون دروسًا في الموسيقى، أو يتواصلون مع أصدقائهم بعد المدرسة، يكونون أكثر سعادة وصحة؛ مقارنة بأولئك الذين يظلون ملتصقين بشاشات الأجهزة الذكية.